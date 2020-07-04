Зеленский ознакомился с ходом работ по подъему танкера "Делфи", потерпевшего крушение в Одессе

Зеленский поинтересовался, нужна ли какая помощь – ГСЧС, правоохранительных органов и тому подобное.

Президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом работ по подъему танкера «Делфи» (Delfi), потерпевшего крушение на побережье Одессы в 2019 году.

Читайте такжеВода в море возле танкера Delfi абсолютно чистая - Одесская ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня главу государства на катере доставили в акваторию пляжа «Дельфин», где находится в полузатопленном состоянии указанный танкер.

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый проинформировал президента о ситуации, в частности, о том, когда судно затонуло и что происходит сейчас.

Представитель компании Smart Marine Concept, которая проводит комплекс мероприятий по поднятию судна, Дмитрий Евдокимов пояснил, что работы по удалению судна с побережья вряд ли удастся завершить, как планировалось, до 20 июля. По его словам, форсирование соответствующих операций может привести к тому, что корпус танкера расколется прямо на пляже. В таком случае окружающей среде будет нанесен существенный вред.

Вместе с тем Евдокимов пообещал уложиться в обозначенные сроки.

Зеленский поинтересовался, требуется ли какая-то помощь - ГСЧС, правоохранительных органов и пр.

Евдокимов сообщил, что помощь пока не нужна, в настоящее время работы ведут водолазы. По словам представителя компании, специфика работ заключается в том, что необходимо завести в корпус судна 17 специальных воздушных подушек, с помощью которых танкер «выровняют». Каждая из «подушек» имеет определенных размер и делается под заказ, в зависимости от объема, который занимает предыдущая «подушка».

Зеленский попросил исполнителя не затягивать с поднятием танкера. При это он подчеркнул, что в аварии танкера виноват судовладелец.

По словам президента, постоянные проволочки с подъемом танкера показывают, что «у нас импотентная власть», подчеркнув, что необходимо убрать танкер так, чтобы нефтепродукты не вылились в море.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера было загрязнено побережье.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

По версии следствия, танкер потерпел крушение из-за того, что капитан проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта 2020 года. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок из-за карантина.

21 мая мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что с борта «Делфи» произошла утечка нефтепродуктов. Тогда вытекшее топливо оперативно убрали.

21 июня была зафиксирована новая утечка нефтепродуктов с аварийного танкера, площадь «пятна» достигла 400 кв. м. Чиновники заверили, что она локализована при помощи бонов.

23 июня депутат Одесского горсовета Александр Захаров сообщил, что от танкера растекается загрязняющее вещество в сторону других пляжей. При этом он обнародовал соответствующий фотоснимок, но ОГА факт утечки отрицала.

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявлял, что судовладелец обещает убрать танкер до 25 июня, но позднее Администрация морпортов продлила сроки до 20 июля.

26 июня в мэрии заявили, что пляж «Дельфин» закрыт для отдыхающих.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram