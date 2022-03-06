Одним из вопросов также была финансовая поддержка Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден по телефону обсудили вопросы безопасности и продления санкций в отношении РФ.

Об этом сообщается в Twitter Зеленского.

"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с президентом США Джо Байденом. На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ", - отмечено в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден неожиданно обратился к гражданам России на фоне военного вторжения РФ в Украину. "Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которым вас связывают столь глубокие семейные, исторические и культурные узы", - написал американский лидер в своем Twitter.