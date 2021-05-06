На событие с украинской стороны аккредитовали 20 работников медиа.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на журналистку, которая пользовалась русским переводчиком, фразой "Они здесь", намекая на Россию.

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На событие с украинской стороны аккредитовали 20 работников медиа. Когда Зеленский докладывал о ситуации на Донбассе, то вдруг спросил у журналистки рядом, понимает ли она его.

"Именно из-за снайперских выстрелов было большинство погибших в этом году...", – начал Зеленский, но обратился к журналистке, слышит ли она то, что он говорит.

"Вы не слышите, да? Русский перевод? Они слышат, они повсюду", – заявил с легкой иронией Зеленский, намекнув на россиян.

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Автор: Яна Ставская