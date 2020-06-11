Зеленский о событиях в Кагарлыке и Броварах: по опыту других стран, за такие вещи должен отвечать сам министр

Президент хочет увидеть результат в расследовании убийства Шеремета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не предлагал министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку с должности после событий в Кагарлыке и Броварах.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Нет, я не предлагал. Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, мы это проговорим", - ответил Зеленский на вопрос, предлагал ли Авакову отставку.

Читайте также"Создан механизм игры": депутат заявляет, что дела против экс-президента Порошенко ничем не закончатся

На вопрос, изменил ли он мнение об Авакове "как мощного министра" после событий в Кагарлыке и Броварах Киевской области, президент ответил, что этот вопрос "очень сложный и неоднозначный", но отметил, что "культура других стран показывает, что если есть такие случаи в стране..., за такие вещи должен нести ответственность сам министр".

"Я действительно хотел бы увидеть результат от дел Гандзюк и Шеремета. Шеремет – его (Авакова) личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится. То, что я вижу, и общество это видит, – там все очень неоднозначно. Я хочу, чтобы он доказал это, потому что это очень громкое дело", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сотрудники отделения полиции Кагарлыка подозреваются в избиении и изнасиловании женщины 24 мая. Двоих полицейских задержали. Они находятся в изоляторе временного содержания.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко освободил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения.

29 мая в Броварах произошел конфликт со стрельбой с участием около 100 человек, связанный с распределением междугородних пассажирских перевозок. В результате конфликта пострадали три человека, двое из них были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

5 июня в Верховной Раде почти 60 народных депутатов, среди которых члены фракции "Слуга народа", зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел.

6 июня Зеленский заявил, что считает Авакова мощным министром внутренних дел, и убежден, что он должен довести расследование убийства журналиста Павла Шеремета до конца.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram