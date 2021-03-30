Секретариат Кабинета Министров Украины уже разработал и представил предложения по такому перемещению.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести деконцентрацию органов исполнительной власти, перенеся министерства из Киева в регионы.

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Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале, президент предлагает провести это в течение ближайших двух лет.

По его словам, секретариат Кабинета Министров Украины уже разработал и представил предложения по такому перемещению.

"Ожидается, что это позволит получить следующие преимущества: окончание концентрирования центральных органов власти в городе Киеве даст возможность равного развития регионов; поднятие благоустройства в регионах; приближение процесса формирования и реализации политик к людям; уменьшение нагрузки на город Киев; создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможности трудоустройства, повышения внутренней трудовой миграции; стимулирование экономического развития регионов; ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшения роли чиновников в жизни человека", - написал Немчинов.

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Автор: Александр Топчий