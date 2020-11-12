Украина рассчитывает на продолжение поддержки суверенитета и территориальной целостности со стороны США.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявляет, что сейчас идет подготовка полноценного визита президента Украины Владимира Зеленского в США, в частности прорабатывается повестка дня.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Жовква сказал в эфире программы «Вопрос здесь ставим мы» на Радио НВ.

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«Экономика также должна быть в приоритете рядом с политикой, наряду с вопросами безопасности. Поэтому такой визит, безусловно, готовится», - сказал он.

По словам Жовквы, Украина рассчитывает на продолжение поддержки суверенитета и территориальной целостности со стороны США.

«Сигналы, которые шли от тогда еще кандидата в президенты Джозефа Байдена и которые продолжают идти сейчас, внушают оптимизм: США готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины, в вопросе завершения агрессии на Донбассе и в вопросах помощи, в частности финансовой, на развитие системы нашей национальной безопасности», - сказал Жовква.

Заместитель руководителя Офиса президента выразил убеждение, что США и другие страны - члены НАТО будут раскрывать перед Украиной механизм программы партнерства с расширенными возможностями.

«А мы будем выполнять свое домашнее задание, выполнять критерии, необходимые для членства Украины в НАТО: реформировать нашу систему Вооруженных сил, национальной безопасности. Уверены, что поддержка Соединенных Штатов в этом процессе нам, безусловно, будет предоставлена», - подчеркнул он.

Кроме того, сказал Жовква, важной частью двусторонних отношений Украины и США является экономическая составляющая. Соответствующие шаги в этой сфере осуществлялись, несмотря на избирательный процесс в США. Так, недавно было подписано соглашение с компанией Westinghouse о переходе еще одного реактора украинских АЭС - на этот раз типа ВВЭР-440 - на американское ядерное топливо. Также на прошлой неделе состоялась встреча в формате видеосвязи Зеленского с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом.

Выборы в США: что известно

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента, которые состоялись 3 ноября.

По данным ведущих американских СМИ, Байден набирает достаточное количество голосов коллегии выборщиков, чтобы стать следующим президентом США. При минимально необходимых 270 голосов Байден уже имеет не менее 279, а по некоторым данным - 290.

14 декабря должна состояться встреча 538 членов коллегии избирателей, которые окончательно проголосуют за следующего президента. 20 января 2021 года ожидается инаугурация нового президента.

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Автор: Константин Гончаров