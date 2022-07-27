Зеленский не стал скрывать и выразил обеспокоенность относительно поддержки Украины следующим главой британского правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что новый премьер-министр Великобритании может уменьшить поддержку Украины по сравнению с Борисом Джонсоном.

Об этом Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу TalkTV, фрагмент которого цитирует The Times.

"Честно говоря, меня это волнует. Мы хотели бы иметь хотя бы такой же уровень поддержки... потому что мои личные отношения с Борисом ускорили уровень британской поддержки, которая была оказана. Британцы были лидерами в такой поддержке", – сказал Зеленский.

Украинский президент также выразил надежду, что "большой друг Украины" Джонсон останется в британской политике на первом месте.

"Я хочу, чтобы он был где-то в политике и имел возможность занять определенную должность. Я не хочу, чтобы он исчез, но решение в руках британского народа. Но я уверен, что какую бы должность Джонсон ни занимал, он всегда будет с Украиной. Это от всей души", – отметил он.

Говоря о кандидатах на пост премьер-министра, который покинет Джонсон – Риши Сунака и Лиз Трасс, Зеленский сказал, что "был бы рад очень тесно сотрудничать так, как мы привыкли с Борисом".

"Такие же тесные отношения с Великобританией и Украиной. Я знаю, что эти два кандидата очень уважительные, и они имеют поддержку людей и общества Великобритании. Мы знаем об этой поддержке. Мы знаем о положительной силе этих лидеров", - добавил президент Украины.

Он отметил, что уже общался с Лиз Трасс как министром иностранных дел в правительстве Джонсона, но будет сотрудничать с любым из кандидатов в случае его или ее победы.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня британское издание The Telegraph обнародовало данные о том, что Борис Джонсон может стать генеральным секретарем НАТО.

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