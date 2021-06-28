Заседание инициировал президент Зеленский.

Завтра Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит семь законопроектов.

Как сообщает председатель ВРУ Дмитрий Разумков в Facebook, кроме запланированного пленарного заседания ВР соберется на внеочередное - по инициативе президента Украины.

"Только что подписал соответствующее распоряжение. Начало - в 16.00. К рассмотрению запланировано 7 законопроектов", - отмечает он.

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Разумков отмечает, что среди них:

проект Закона Украины О критической инфраструктуре (№5219),

проект Закона об основах национального сопротивления (№5557) и в связи с принятием этой инициативы - увеличение численности Вооруженных Сил Украины (№5558),

законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля (№3743),

законопроект о внесении изменения в раздел II «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) "О временных основаниях неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» (рег. № 5478);

проекты законов Украины о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа (рег. № 3944) и о внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы» относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц» (рег. № 4555).

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Автор: Надя Пришляк