Также в повестке дня ряд законопроектов по налогообложению доходов от организации и проведения азартных игр.

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

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Как передает корреспондент УНИАН, также в повестке дня ряд проектов законов о налогообложении доходов от организации и проведения азартных игр.

Кроме того, предусматривается рассмотрение законопроектов, касающихся энергетической эффективности, отмены маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных, автомобильного транспорта. Также народные депутаты планируют рассмотреть законопроекты о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Среди прочего в повестке дня - законопроект об усовершенствовании отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета, законопроекты "О внесении изменений в закон "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола", а также "О внесении изменений в ст. 12 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной республики Крым и города Севастополь".

Кроме того, народные депутаты планируют рассмотреть ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.

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Автор: Надя Пришляк