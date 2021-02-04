Также предусматривается рассмотрение законопроекта о предоставлении пособия по частичной безработице на период карантина.

В четверг, 4 февраля, Верховная Рада собирается рассмотреть 55 проектов законов и постановлений.

Как говорится в повестке дня заседания на сайте парламента, Рада планирует рассмотреть законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

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Как передает корреспондент УНИАН, этот проект закона по очередности в перечне законопроектов для принятия сегодня находится довольно далеко, поэтому депутаты могут не успеть его рассмотреть.

Среди законопроектов, планируемых к рассмотрению во втором чтении, в частности, упорядочение отдельных вопросов защиты обличителей, о ветеринарной медицине и благополучии животных, об оптимизации дорожного строительства и совершенствовании законодательства в сфере градостроительной деятельности, о предоставлении помощи по частичной безработице на период карантина, о совершенствовании правового регулирования дистанционной работы, об учете трудовой деятельности работника в электронной форме.

Также депутаты планируют рассмотреть проект постановления «О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19».

Первым вопросом повестки дня заседания парламента предусмотрено рассмотрение во втором чтении проект закона «О финансовом лизинге».

Кроме того, ВР намерена рассмотреть законопроекты о приватизации объектов так называемой «большой приватизации», о системе общественного здоровья, о детенизации производства сельскохозяйственной продукции, о развитии телекоммуникационных сетей.

В общем, более половины из внесенных в повестку дня документов остались еще с прошлой недели, добавились только "транспортные" проекты законов.

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Автор: Надя Пришляк