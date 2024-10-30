Виталий Саенко

Глава государства сказал, что этот вопрос не может быть только публичной волей Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, почему не поднимает тему отправки западных войск в поддержку Украины в войне с РФ.

Представители ведущих СМИ стран Северной Европы спросили, повлияет ли отправка войск Северной Кореи в Украину на шансы того, что европейские страны отправят свои войска в поддержку украинцев.

"Не уверен. Все относятся к этому скептически и очень осторожно. И мы никогда не настаивали, не проталкивали эту идею и никогда не говорили о ней подробно. Я имею в виду, что это очень опасно. Когда вы не имеете такого решения от лидеров, от обществ и так далее - очень опасно поднимать эту тему на самом деле. Потому что вы можете потерять любую другую поддержку", - пояснил Зеленский.

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Глава государства сказал, что этот вопрос не может быть только публичной волей Украины, иначе это может разрушить всю другую поддержку, которую получают украинцы.

"Мы не можем рисковать потерей поддержки, которую мы уже имеем", - добавил Зеленский.

Западная помощь Украине

В феврале и марте этого года президент Франции Эмманюэль Макрон не исключал возможности отправки войск в Украину. В частности, Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу.

В то же время, Венгрия и Германия отвергли идею отправки в Украину войск стран НАТО.

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