По словам канцлера ФРГ, Германия "будет продолжать предотвращать эскалацию".

После заявления президента Франции Эммануэля Макрона о желании отправить в Украину военных инструкторов, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз четко отверг идею отправки немецких солдат в зону боевых действий. Об этом сообщает ntv.

Отмечается, что на предвыборном мероприятии СДПГ в Дуйсбурге политик отметил, что Германия "будет продолжать предотвращать эскалацию".

"В Украине не будет солдат из наших стран, а также из НАТО", - сказал Шольц. Видео дня

Отправка западных войск в Украину - последние новости

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил отправить инструкторов в Украину. Во время недавнего телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом Макрон предложил направить западные силы в Украину для обучения войск в зоне боевых действий.

По данным Politico , президент США это предложение не поддержал. При этом он выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО туда, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.

Также УНИАН сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил с заявлением перед Саммитом мира. По его словам, спустя более 800 дней после начала захватнической войны России против Украины становится очевидным, что Россия "никуда не отойдет от своих империалистических планов".

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