Законопроект о народовластии - в Раде начнутся обсуждения / УНИАН

В ближайшее время в парламенте начнется обсуждение законопроектов, касающихся народовластия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге.

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Он напомнил, что сегодня парламент принял закон о всеукраинском референдуме.

По его словам, рабочая группа нарабатывает и другие законопроекты, которые касаются народовластия. «И уже в ближайшее время мы начнем обсуждать другие законопроекты, которые касаются права граждан на местный референдум, законопроект, касающийся электронных петиций, это законопроект, касающийся права отзыва граждан с должностей, на которые они поставлены», - отметил Стефанчук.

Он также отметил, что рабочая группа нарабатывает законопроекты о проведении народовластия и в сфере судебной власти, в частности речь идет о суде присяжных и о мировых судьях. «Поэтому работы еще много», - добавил Стефанчук.

Закон О всеукраинском референдуме: что предусматривает

Всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:

  • утверждение закона о внесении изменений в разделы i, III, XIII Конституции Украины общегосударственного значения;
  • об изменении территории Украины;
  • об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума:

  • вопросы, противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколов к ней;
  • вопросы, отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;
  • вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
  • вопросы налогов, бюджета, амнистии;
  • вопросы, отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

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Автор: Надя Пришляк