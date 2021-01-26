В ближайшее время в парламенте начнется обсуждение законопроектов, касающихся народовластия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге.
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Он напомнил, что сегодня парламент принял закон о всеукраинском референдуме.
По его словам, рабочая группа нарабатывает и другие законопроекты, которые касаются народовластия. «И уже в ближайшее время мы начнем обсуждать другие законопроекты, которые касаются права граждан на местный референдум, законопроект, касающийся электронных петиций, это законопроект, касающийся права отзыва граждан с должностей, на которые они поставлены», - отметил Стефанчук.
Он также отметил, что рабочая группа нарабатывает законопроекты о проведении народовластия и в сфере судебной власти, в частности речь идет о суде присяжных и о мировых судьях. «Поэтому работы еще много», - добавил Стефанчук.
Закон О всеукраинском референдуме: что предусматривает
Всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.
Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:
- утверждение закона о внесении изменений в разделы i, III, XIII Конституции Украины общегосударственного значения;
- об изменении территории Украины;
- об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями.
Не могут быть предметом всеукраинского референдума:
- вопросы, противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколов к ней;
- вопросы, отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;
- вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
- вопросы налогов, бюджета, амнистии;
- вопросы, отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
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