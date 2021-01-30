Президент убежден, что его политические оппоненты просто боятся людей.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на реакцию украинцев, которые, как он считает, боятся принятого Радой закона о всеукраинском референдуме.

Об этом говорится в опубликованной в Telegram заявлении главы государства.

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"Больше всего на этой неделе поразило, как много страха появилось у некоторых политиков и их "партийных" комментаторов от нашего закона о референдуме. Вовсе не у общества, а именно у политиков", – утверждает Зеленский.

Президент убежден, что его политические оппоненты просто боятся людей.

"Это страх перед необратимостью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах вмиг оказались... без власти и влияния. Сейчас они живут только одной циничной надеждой, что якобы можно отыграться и снова собраться "клубом старых друзей" на печерских холмах, чтобы решать все в государстве для собственной выгоды, не спрашивая у общества", – говорится в заявлении.

Зеленский подчеркнул, что референдум – это "институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не отвечает интересам общества".

"Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент. Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом", – подытожил он.

Всеукраинский референдум в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (№ 3612), внесенный президентом.

Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.

Согласно закону, референдум по народной инициативе провозглашается президентом Украины согласно Конституции Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Согласно закону, на референдум выносится только один вопрос.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

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Автор: УНИАН