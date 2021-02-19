Президент Владимир Зеленский вернул закон в парламент.

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Отмечено, что 18 февраля закон был возвращен с предложениями президента.

"Готовится на рассмотрение с вето президента", - говорится в графе о состоянии прохождения рассмотрения закона.

Закон о конкурсах на госслужбу: что известно

16 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов госслужбы (№4531).

Так, если должность министра вакантна более 60 дней, одно и то же лицо, занимающее должность первого заместителя министра или заместителя министра, не может выполнять обязанности министра более 30 дней.

Конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми до вступления в силу данного закона были заключены контракты о прохождении госслужбы на период действия коронавирусного карантина, объявляются в течение 6 месяцев со дня вступления в силу данного закона, в соответствии с очередностью заключения контрактов о прохождении госслужбы на соответствующие должности.

В случае отсутствия победителя конкурса на должность, субъект назначения принимает решение о проведении повторного конкурса в течение 10 календарных дней со дня опубликования результатов конкурса на Едином портале вакансий государственной службы.

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Автор: Олег Давыгора