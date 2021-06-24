Бюджет области был отдан представителю партии ОПЗЖ.

В четверг, 24 июня председателем бюджетной комиссии Закарпатской области был назначен родственник олигарха Виктора Медведчука - Иван Чубирко, который возглавляет Закарпатскую организацию ОПЗЖ.

Как сообщает издание 0312, это произошло по инициативе председателя областного совета Алексея Петрова и поддержки подконтрольной ему фракции «Слуга народа», несмотря на позицию президента Владимира Зеленского относительно обвинения Виктора Медведчука в государственной измене.

Новый руководитель бюджета области Иван Чубирко неоднократно фигурировал в расследованиях журналистов относительно нелегальной деятельности так называемых «серых» АЗС, принадлежащих Виктору Медведчуку.

Кадровые решения были приняты при полном содействии представителя президента на Закарпатье - Николая Тищенко, отмечает издание.

"Решением о поддержке ОПЗЖ на фоне активной работы ОП и СНБО о ликвидации схем Медведчука закарпатская организация "слуг народа" откололась от президента Зеленского", - говорится в материале.

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Автор: Иван Бойко