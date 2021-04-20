Тищенко является заместителем главы фракции.

В скандальной ситуации, возникшей с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко после нарушения им карантина должен разбираться глава фракции СН Давид Арахамия, поскольку Тищенко является его заместителем.

Такое мнение высказала нардеп от провластной партии Евгения Кравчук в эфире канала "Украина 24".

"Лично я очень негативно оцениваю такой уже второй случай. Очень сложно объяснять европейским партнерам, что мы хотим присоединиться к ЕС, когда здесь, где мы находимся, ограничение одного человека во время обеда за столиком и просят, если сели вдвоем, рассесться, все ходят в масках даже на улицах, и очень большие штрафы. Скажу так: я бы такого не сделала", - сказала она.

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Кравчук также рассказала, как принято действовать во фракции в подобных скандальных случаях.

"У нас 245 народных депутатов, это в 10 раз больше, чем в самой маленькой фракции. Очень много людей. Если бывают случаи, которые выходят за рамки приличия, морали или нарушают какие-либо ограничения, то разговор ведет заместитель главы фракции. Так как Николай сам один из заместителей главы фракции, то вести разговор с ним должен, наверное, Давид Арахамия, который является главой фракции", - сказала она.

Новый скандал с Тищенко: что произошло

Нардеп от правящей "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. По данным СМИ, депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской.

По предварительной информации, она прошла в ресторане отеля Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов и отелей в любое время суток, кроме утреннего.

Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле гостиницы, где, предположительно, состоялась вечеринка.

По факту нарушения карантина полиция начала уголовное производство.

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Автор: Юрий Годован