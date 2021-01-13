Депутаты от партии "За майбутнє" созывают внеочередные сессии областных и городских советов для принятия обращения к президенту, правительству и Верховной Раде относительно установления экономически обоснованных коммунальных тарифов и введение моратория на их повышение минимум на 1 год. Об этом говорится на сайте политсилы.

"Партия "За майбутнє" требует введения моратория на повышение коммунальных тарифов до конца года. Мы уже подготовили соответствующий законопроект и вскоре зарегистрируем его в Верховной Раде. Но для того, чтобы парламент не «похоронил» эту инициативу, свое слово должны сказать общины. Решение о проведении внеочередной сессии уже приняли Волынская, Хмельницкая и Полтавская областные советы, которые запланировали созыв 14, 15 и 21 января соответственно. В ближайшее время аналогичные решения утвердят Киевский, Запорожский, Черкасский, Житомирский, Ривненский, Тернопольский, Черниговский и Львовский областные советы. Ожидаем, что и другие регионы присоединятся к нашей инициативе. Чтобы достичь результатов, необходимо делать реальные шаги», – заявил лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

Кроме моратория, среди требований партии – увеличение субсидий для малообеспеченных категорий граждан и проверка обоснованности установленных правительством тарифов. Читайте также"За майбутнє" требует ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов минимум на год

«Среди наших требований, во-первых, ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым с 1 января 2021 года были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду. Во-вторых, подготовить и принять соответствующие изменения в Государственный бюджет на 2021 год, которым предусмотреть выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и субсидиях социально незащищенных слоев населения. И третье - осуществить проверку законности и обоснованности увеличения стоимости энергоносителей, введенного в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», – говорится на сайте партии.

Как сообщила на своей странице в социальной сети председатель Хмельницкого областного совета, лидер областного отделения Женского движения "За майбутнє" Виолетта Лабазюк, местные депутаты собираются отреагировать на возмущение граждан по всей Украине из-за повышения стоимости газа и электроэнергии, отмены льготного тарифа для потребителей электроэнергии и введения "непонятной системы заключения договоров поставки газа".

"Вторую неделю подряд люди блокируют движение транспорта, устраивают пикеты возле местных администраций. Требуют от власти снизить цену на газ и вернуть льготный тариф на электроэнергию! Мы категорически против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Особенно в период пандемии, когда сотни тысяч украинцев остались без работы!",- отметила Виолетта Лабазюк.

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Автор: УНИАН