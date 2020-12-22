По словам Президента, в течение года его неоднократно упрекали в проведении инфраструктурных работ во время пандемии.

За этот год в Украине удалось значительно улучшить состояние инфраструктурной сети, а масштабы работ были беспрецедентными, заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times.

«Она (инфраструктура - ред.) была, но за нее было очень стыдно, дорог в Украине не было. Когда мы говорим о следующем шаге, я буду говорить об инвестициях, о концессии и так далее. А чтобы кого-то приглашать, надо понимать, что человек должен как-то к тебе долететь и доехать», - отметил Зеленский.

По словам Президента, в течение года его неоднократно упрекали в проведении инфраструктурных работ во время пандемии.

«Сейчас люди увидели, что наши скорые помощи начали добираться до больных быстро. Наши МЧС (пожарные машины) начали доезжать быстрее. А у нас, к сожалению, такое было - на востоке Украины был большой пожар, и бывали случаи, когда не могли добраться. А сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней. Сейчас мы видим, что инфраструктура важна», - отметил он.

Среди сделанных проектов Президент отметил обновления и ремонт мостов, обустройство объектов у оккупированных территорий, в том числе контрольно-пропускных пунктов. Благодаря этому теперь туда быстрее попадают гуманитарные грузы, указывает Зеленский.

«Мы уже сделали, и это подтверждено, четыре тысячи километров дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме. Это, я считаю, правильный шаг», - сказал Президент.

Напомним, ранее стало известно, что Укравтодор в 2021 году планирует отремонтировать и построить 6 800 км дорог по всей стране.

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Автор: УНИАН