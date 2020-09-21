Партия "За будущее" призывает изменить проект госбюджета и защитить национальное производство, украинских предпринимателей.

"Что бы сейчас власть ни предлагала в проекте госбюджета в плане экономических показателей, все надо корректировать", - заявил председатель Киевской областной ячейки партии "За будущее" Ярослав Москаленко, передает его пресс-служба.

"Наша команда проанализировала проект бюджета и вывод один: он антиукраинский. Правительство планирует наполнить казну, опираясь на импорт, то есть открыть наш рынок для всех иностранных товаров. Бюджетные показатели рассчитаны таким образом, что рост импорта почти в 4 раза превысят темпы роста экспорта", - добавил Москаленко.

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"В то же время, никакой поддержки отечественного бизнеса мы не увидели. После кризисного 2020 года развитые страны мира защищают собственное производство, ведь они думают о будущем, а не живут сегодняшним днем. Например, Польша выделила более 50 млрд долларов на поддержку предпринимателей, пострадавших из-за пандемии. Но это в случае нынешнего правительства Украины", - отмечают в политсиле "За будущее".

Политик также подчеркивает, что такая тактика еще больше запустит инфляционные механизмы и обесценивание гривни, а также обусловит рост безработицы.

"Мы будем настаивать на корректировке проекта бюджета. Наша депутатская группа "За будущее" в Верховной Раде подаст предложения по защите отечественного производителя. Только поддержка украинского бизнеса и защита национальных интересов позволит поднять экономику", – заявил Москаленко.

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Автор: УНИАН