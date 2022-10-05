Андрей Пионтковский отметил, что США дали России четко понять, какие последствия стоит ждать.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет применять тактическое ядерное оружие в Украине. В случае применения такого оружия последует ответ от США.

Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире "Фейгин Live".

По его словам, угроза применения ядерного оружия Кремлем минимальна. На это есть три основные причины:

это бессмысленно с военной точки зрения. Это не решает никакой военной задачи. Он уничтожит один украинский город, погибнут тысячи людей, но Украина не перестанет сопротивляться, а Запад не перестанет ее поддерживать;

он знает, какое наказание последует за этим ударом;

приказ нанести ядерный удар требует взаимодействия многих участников.

"Путин планировал пройти Украину за считанные дни, а война должна была развернуться в Прибалтике. В момент, когда войска НАТО начали бы одерживать верх, Путин бы достал свое ядерное оружие, что должно было бы заставить Альянс капитулировать и отступить. Но никто не был готов к применению тактического оружия в Украине, потому что никто не рассматривал сценарий, когда россияне проигрывают войну Украине и в отчаянии применяют тактическое ядерное оружие", - отметил Пионтковский.

При этом он указал, что в случае нанесения ядерного удара в ответ США уничтожат российские установки, весь Черноморский флот с его базами.

"Путин начал говорить, что Запад пытался подтолкнуть Россию к использованию ядерного оружия, чтобы покрыть страну позором, поэтому Москва не будет его применять. Таким образом тема ядерного оружия закрыта", - подытожил политолог.

Ядерные угрозы Путина - что известно

21 сентября президент России Владимир Путин прибег к ядерному шантажу. Он заявил, что "в отношении России ведется ядерный шантаж". Он пригрозил, что в случае угроз для территориальной целостности Россия "использует все имеющиеся средства, это не блеф". Украинский президент Владимир Зеленский считает, что это только первые шаги ядерного шантажа Путина и также не считает, что это блеф.

Заместитель главы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий также отмечал, что Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны. В то же время начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов опроверг вероятность ядерного удара России по территории Украины в ближайшее время.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что не видит "ничего, что заставило бы поверить, что Путин принял решение" применить ядерное оружие.

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко предупреждал, что следующие месяц-полтора украинцы должны быть готовы к психологическим войнам и постоянным угрозам ядерным ударом со стороны РФ.

На этой неделе сообщения о якобы подготовке РФ к ядерному удару начали появляться в европейских медиа. Издание La Repubblica со ссылкой на разведку НАТО сообщило, что Россия вывела в Белое море подводную лодку "Белгород" с ядерными торпедами "Посейдон", которые еще называют боеголовками "Судного дня". В Центре противодействия дезинформации СНБО на это заявили, что на сайте НАТО такая информация не обнародована, и что она может сыграть на руку российской пропаганде.

На страницах британской The Times появилась информация, что президент РФ Владимир Путин направил к линии фронта так называемый "ядерный поезд". Глава Кремля якобы планирует испытания ядерного оружия рядом с границей Украины.

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