Директор Агентства моделирования ситуаций Бала считает, что Лукашенко будет "жестко" подавлять протесты

По мнению эксперта, украинская власть должна занять «нейтральную позицию» относительно событий в Беларуси.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко будет «жестко» подавлять протесты.

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Так эксперт прокомментировал агентству УНИАН события в Беларуси, где накануне на фоне президентских выборов состоялись стихийные акции протеста.

«То, что происходит в Беларуси, - с моей точки зрения, украинская власть так или иначе должна занять нейтральную позицию. И, в принципе, политики также должны меньше по этому поводу делать различные заявления, учитывая то, как и каким образом Беларусь реагировала на события, связанные с развязыванием войны Россией против Украины, начиная с Донецка и Крыма», - считает Бала.

По его мнению, Лукашенко будет «достаточно жестко подавлять эти протесты». «У него есть пример Украины, я имею в виду события 2013-2014 года. Я думаю, что он не хочет, чтобы было что-то похожее. Поэтому он так или иначе, мне кажется, будет до последнего держаться за власть», - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В Министерстве внутренних дел страны заявили о задержании около 3 тыс. человек в акциях протеста. По данным ведомства, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

Правозащитники заявляют, что один человек погиб в результате наезда автозака. В МВД Беларуси эту информацию опровергают.

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