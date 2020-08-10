Раздавил автозак: правозащитники сообщили о первом погибшем в протестах в Беларуси (видео 18+)

По данным правозащитников, трое человек серьезно пострадали в акциях протеста.

Мужчина, которого переехал автозак во время протестов в Беларуси, скончался.

Об этом ТАСС сообщил представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович.

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Также, по его данным, трое человек серьезно пострадали.

"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", - сказал Стефанович.

Осторожно, видео содержит сцены насилия!!!

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

После публикации данных экзит-полла тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками.

В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями. Появилась информация о первых жертвах.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

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