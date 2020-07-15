Назначение очередных местных выборов: Рада собралась на заседание (трансляция)

Также народные депутаты должны рассмотреть правительственный проект постановления о создании и ликвидации районов.

Сегодня Верховная Рада планирует проголосовать за назначение на 25 октября очередных местных выборов.

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Как передает корреспондент УНИАН, также в повестке дня сегодняшнего заседания Верховной Рады правительственный проект постановления о создании и ликвидации районов в Украине.

Кроме того, запланировано рассмотрение проекта закона об оборонных закупках (повторное второе чтение), проекта закона о медиации, проекта закона о разведке.

Также народные депутаты рассмотрят проект постановления об определении представителей Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований и проект постановления об определении представителей Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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