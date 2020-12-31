22 ноября состоялся второй тур выборов городских голов в 11 украинских городах.

10 членов участковой избирательной комиссии будут судить за фальсификацию подсчета голосов во время второго тура выборов мэра Львова.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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22 ноября правоохранителей проинформировали о подделке протоколов подсчета голосов избирателей в Сыховском районе города.

Как установили следователи, десять членов УИК подписали протоколы об итогах голосования на участке до окончательного заполнения протокола и не на заседании комиссии.

После этого копы открыли дело по статьям о фальсификации, подделке, похищении и повреждении и уничтожении документации, совершенном группой лиц.

В течение декабря фигурантам дела следователи сообщили о подозрении в совершении правонарушения. Досудебное расследование завершено, обвинительные акты направлены на рассмотрение суда.

Злоумышленникам грозит наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Выборы 2020 в Украине: Новости

22 ноября состоялся второй тур выборов городских голов в 11 украинских городах.

Мэров выбирали в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.

Во Львове 22 ноября прошло голосование во втором туре выборов городского головы, в который попали действующий мэр Андрей Садовый и представитель "европейской солидарности" Олег Синютка. 25 ноября Садовый стал мэром Львова в четвертый раз.

Гражданская сеть ОПОРА сообщала о ряде нарушений во время волеизъявления в городах, где 22 ноября проходило голосование за мэров.

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Автор: УНИАН