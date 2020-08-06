"Скорее я на тракторе приеду": Лукашенко пообещал не пускать российские войска в Украину с Беларуси

По словам Лукашенко, вопрос о вторжении российских войск с территории Беларуси никогда не стоял.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что не пропустит какие-либо иностранные войска через свою территорию.

Такое заявление он сделал в интервью Дмитрию Гордону, отметив, что похожее обещание он давал и пятом президенту Украины Петру Порошенко, передает zn.ua.

"Это подлость. Беларусь отстаивает другую позицию. Скорее я к вам на тракторе приеду", - сказал Лукашенко.

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Ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что Лукашенко ему пообещал, что российские войска никогда не войдут в Украину с территории Беларуси. Вместо этого, он якобы пообещал, что если это произойдет, он предупредит об этом украинскую власть за сутки.

Сам же Лукашенко сказал, что обещаний предупредить Турчинова не давал, потому что вопрос о вторжении российских войск с территории Беларуси никогда не стоял.

Как сообщал УНИАН, беларусский президент Александр Лукашенко не считает Россию агрессором по отношению к Украине.

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