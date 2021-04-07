В частности, речь идет об укреплении демократических институтов Украины, усилении верховенства права и борьбы с коррупцией и продолжении реформирования сектора безопасности и обороны.

Председатель Военного комитета Организации Североатлантического договора (НАТО) сэр Стюарт Пич назвал ключевые реформы для приближения Украины к Альянсу.

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Как сообщает сайт НАТО, Пич в рамках визита в Украину 6-7 апреля провел встречу с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Русланом Хомчаком во Львове.

Председатель Военного комитета НАТО и главнокомандующий ВСУ обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и у ее границ, участие Украины в программе расширенных возможностей НАТО, а также прогрессе Украины в реформах в секторе безопасности и обороны. Пич поздравил преданность Украины реализовывать ключевые реформы, одновременно защищая своих граждан и суверенную территорию от агрессии в последние годы.

"Мы приветствуем усилия Украины по воплощению главных реформ. Этот импульс должен продолжаться для того, чтобы укрепить демократические институты Украины, усилить верховенство права, борьбу против коррупции и продолжать реформирование сектора безопасности и обороны. Эти реформы имеют важное значение, чтобы приблизить Украину ближе к евроатлантическим партнерам", - подчеркнул Пич.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

25 февраля генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

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Автор: Виталий Саенко