Прессман возмутился, что Венгрия полагается на своих союзников по НАТО, но в то же время считает нормальным игнорировать интересы тех же самых союзников и Альянса.

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман резко раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за игнорирование альянса с НАТО, а также назвал его лидером, который "с раскрытыми объятиями" принимает президента России Владимира Путина.

Как пишет Politico, Дэвид Прессман заявил, что Венгрия "полагается на своих союзников по НАТО, но чувствует себя комфортно, игнорируя интересы тех же самых союзников и нашего альянса, в том числе во время войны в Европе".

"Это пренебрежение становится очевидным, когда [венгерский] премьер-министр поддерживает Путина, когда его правительство угрожает задержать крайне необходимую помощь своему соседу, Украине, в то время как украинские мужчины, женщины и дети гибнут от рук военных преступников", - добавил Прессман.

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Посол США также раскритиковал антиамериканскую риторику Орбана, в том числе утверждение из просочившегося отчета ЦРУ о том, что он рассматривает США как одного из самых больших врагов своей партии Фидес.

Посол США также отметил ограничение свободы прессы в Венгрии, указав на "тревожный" законопроект о создании органа с широкими полномочиями по расследованию иностранного вмешательства, которое, как предупреждали критики, будет использоваться для запугивания политических оппонентов и подрыва гражданского общества.

"По сравнению с этим законопроектом московский закон об иностранных агентах выглядит мягким и кротким", — сказал Прессман.

Позиция Орбана - что известно

Орбан пригрозил наложить вето на запланированную помощь Украине в размере 50 миллиардов евро и категорически выступил против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Лидеры ЕС должны поддержать эту рекомендацию на предстоящем саммите в этом месяце — шаг, который Орбан угрожает заблокировать.

Орбан также встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине в октябре, что повлекло негативную реакцию партнеров Будапешта по ЕС и НАТО.

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