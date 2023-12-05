Отмечается, что венгерский премьер повышает ставки ради денег.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париж. В конце текущей недели во французской столице будут пытаться найти компромисс относительно переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз

Издание Politico пишет, что у президента Франции считают, что Орбана можно убедить поддержать Киев в его стремлении присоединиться к Союзу. Чиновники указали, что премьер Венгрии "повысил ставки", чтобы получить больше денег от Брюсселя.

"Это чисто тактический момент... поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения", – говорится в сообщении.

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При этом один из европейских дипломатов назвал угрозы из Будапешта политическим спектаклем: "Еще один день, еще одно письмо из Будапешта. Что нового?"

Кроме того, еще один дипломат ЕС сказал, что Орбан становится все более неуступчивым. Также представитель ЕС в Брюсселе отметил, что премьер Венгрии дает понять, что не изменит свое решение по Украине, даже если получит денег от Евросоюза.

Позиция Орбана по вступлению Украины в ЕС - главные новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан категорически против переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Во время саммита в Брюсселе 14 и 15 декабря лидеры ЕС должны одобрить план начала переговоров.

В свою очередь Орба написал президенту Европейского совета Шарлю Мишелю письмо, в котором потребовал пересмотра политики ЕС в отношении Украины и пригрозил заблокировать выплату помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро.

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