Зеленский отметил, что нам нужна решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор.

Президент Владимир Зеленский прибыл на авиабазу "Рамштайн" в Германии для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Об этом глава государства сообщил в сети Telegram.

"Работа с партнерами для прочности Украины. Я прибыл на авиабазу "Рамштайн" для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины", - заявил он.

Зеленский отметил, что нам нужна решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор.

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"Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся. Я приму участие в заседании группы и встречусь с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Отдельно проведу переговоры с канцлером Олафом Шольцом", - проинформировал президент.

По его словам, после "Рамштейна", запланирован визит в Италию.

"Международный экономический форум "Амброзетти", встречи с представителями итальянского бизнеса. Переговоры с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Согласовываем позиции со всеми союзниками по G7", - добавил Зеленский.

Помощь Украине в войне

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Зеленский заявил, что на сегодня четыре страны предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь изгнать Россию с украинской территории и сохранить жизнь гражданского населения.

"Нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия именно от тех стран, которые нам дают это дальнобойное оружие. И от них (этих стран - УНИАН) это зависит. И, скажу честно, от коалиции всех дружественных партнеров, всех стран мира это не зависит", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это решение зависит от конкретных государств: США, Британии, Франции и Германии. "Ежедневно мы теряем людей. И именно от этих четырех государств зависит наша сила в решении этих проблем", - подчеркнул Зеленский.

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