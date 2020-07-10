Саммит в Нормандском формате должен состояться в ближайшие месяцы – Ермак

По словам Ермака, встреча в Нормандском формате в Берлине длилась 11 часов и на ней присутствовал замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак.

Саммит в Нормандском формате должен состояться в ближайшие месяцы.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на встрече с журналистами, которая прошла 10 июля, передает НВ.

По словам Ермака, встреча в Нормандском формате в Берлине длилась 11 часов и на ней присутствовал замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак.

«Была непростая встреча, на которой мы прошли по всем вопросам, о которых стороны, лидеры стран Нормандского формата, договорились в конце прошлого года в Париже - что выполнено, что не выполнено», - рассказал он.

Ермак отметил, что все стороны пришли к выводу, что саммит должен пройти как можно быстрее.

«Поэтому я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться. Для этого, безусловно, должно быть первоочередное условие - это выполнение договоренностей. Для нас, безусловно, это в первую очередь договоренности по безопасности, поэтому мы очень подробно прошли по всем положениям. Не могу сказать, что по всем положениям безусловно мы имеем согласованную позицию», - заявил руководитель ОП.

Читайте такжеРоссия требует на "нормандском саммите" показать проект изменений к Конституции Украины

Также он отметил большую поддержку Украины со стороны Германии и Франции.

Как сообщал УНИАН, на Парижском саммите 9 декабря 2019 года главы государств Украины, ФРГ, Франции и РФ предварительно задекларировали провести следующую встречу в апреле.

11 февраля 2020 года заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что без выполнения политических аспектов коммюнике со стороны Украины о точных сроках проведения нового саммита в «нормандском формате» говорить пока не приходится. По его словам, из всех парижских договоренностей выполнено только одно - обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

В тот же день тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что подготовка к новой встрече лидеров стран «нормандской четверки» пока не осуществляется.

15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть прилагает все усилия, чтобы следующая встреча «нормандской четверки» состоялась в апреле.

26 февраля Пристайко сообщил, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» планируется через месяц.

3 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не нужны «пустые саммиты» глав стран «нормандского формата».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram