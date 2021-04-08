В зависимости от вопроса, всеукраинский референдум может назначаться Президентом Украины, Верховной Радой или провозглашаться Главой государства по народной инициативе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О всеукраинском референдуме» № 1135-ІХ, который Верховная Рада приняла 26 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что закон был инициирован Зеленским, чтобы предоставить народу право самостоятельно и напрямую, без участия политиков, решать государственные вопросы, а его имплементация увеличит возможности граждан участвовать в управлении государством и позволит существенно снизить напряженность в обществе относительно сложных вопросов.

«Всеукраинский референдум является формой непосредственной демократии в Украине, способом осуществления власти непосредственно украинским народом, что состоит в утверждении гражданами Украины решений путем голосования в случаях и порядке, установленных Конституцией Украины и Законом Украины «О всеукраинском референдуме», – говорится в документе.

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В зависимости от вопроса, всеукраинский референдум может назначаться Президентом Украины, Верховной Радой или провозглашаться Главой государства по народной инициативе.

"Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Закон О референдуме: что известно

26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (№3612), внесенный президентом.

Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.

Согласно закону, референдум по народной инициативе провозглашается президентом в соответствии с Конституцией Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тыс. подписей в каждой области.

Согласно закону, на референдум выносится только один вопрос.

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; вопросы общегосударственного значения; вопросы об изменении территории Украины при условии сохранения территориальной целостности нашего государства, а также об утрате силы тем или иным законом Украины или отдельными его положениями.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, противоречащие положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права; вопрос относительно отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности. Не могут выноситься на референдум и вопрос налогов, бюджета, амнистии, а также те, что находятся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

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Автор: Денис Прядко