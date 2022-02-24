Члены Европейского Совета согласуют ограничительные меры в отношении России за ее действия.

Все 27 стран-членов Европейского Союза требуют от Российской Федерации немедленно прекратить военные действия против Украины и вывести все войска.

Об этом говорится в заявлении членов Европейского Совета.

"Мы осуждаем самым решительным образом беспрецедентную военную агрессию России против Украины. Россия грубо нарушает международное право и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность своими неспровоцированными и неоправданными военными действиями. Мы также осуждаем причастность Беларуси к этой агрессии против Украины и призываем ее соблюдать международные обязательства", - отмечается в заявлении.

В ЕС акцентируют, что такому применению силы и принуждения не имеет места в 21-м веке.

"Мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила военные действия, безусловно вывела все силы и военную технику с территории Украины и полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - сказано в заявлении.

Члены Европейского Совета сообщили, что сегодня проведут встречу для обсуждения этой вопиющей агрессии и согласуют по сути ограничительные меры, с помощью которых будут применены огромные и серьезные последствия для России за ее действия.

"Мы осуждаем потери жизней и человеческие страдания. ЕС и его страны-члены готовы немедленно оказать чрезвычайную гуманитарную помощь. Мы призываем Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования уважать международное гуманитарное право. ЕС твердо стоит на стороне Украины и ее народа, поскольку они сталкиваются с этой войной. ЕС окажут дальнейшую политическую, финансовую и гуманитарную помощь", - говорится в заявлении.