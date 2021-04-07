Представитель Пентагона заявил, что о намерениях России, которая наращивает свои силы в Крыму и на границах с Украиной, говорить сложно.

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Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает пресс-служба американского военного ведомства.

По его словам, на данный момент сложно говорить о намерениях России, наблюдается наращивание этой страной военных сил в Крыму и в других районах на юго-востоке Украины на украинско-российской границе, однако США продолжают следить за ситуацией.

"Мы продолжаем призывать к прекращению огня, к чему призывали и Минские соглашения, а затем… к снижению напряженности, к деэскалации", - сказал Кирби.

Стягивание войск России к границе Украины

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Автор: Катерина Комолова