В украинском МИД подчеркнули, что переговоры об Украине без Украины возможны только в воображении венгерских политиков, но в практической плоскости Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начаться мирные переговоры.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления Венгрии о необходимости немедленных переговоров президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом говорится в комментарии представителя МИД Украины Олега Николенко в социальной сети Facebook.

Представитель МИД прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, в котором говорилось о том, что президенты США и России якобы "могли бы оказать гораздо большую услугу человечеству, если бы вчера поговорили друг с другом". Сийярто также высказал утверждение, что "если не будет немедленного прекращения огня [в Украине] и мирные переговоры не начнутся немедленно, могут возникнуть огромные проблемы".

В то же время, как подчеркнул Николенко, венгерский министр иностранных дел мог бы оказать гораздо большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. "Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры об Украине без самой Украины", - заявил Николенко.

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"Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начаться мирные переговоры. Будапешт имел возможность помочь завоевать мир в Украине и Европе, но стал на другую сторону истории", - подчеркнул спикер.

В то же время он отметил: "Если Петер Сийярто действительно так заботится о скорейшем завершении войны, есть совет: перед следующим визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу. В Словакии прекрасно понимают нынешние угрозы в Европе. Уверены, что наши словацкие коллеги смогли бы дать несколько мудрых советов".

Антиукраинская риторика в Венгрии

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно использовал антиукраинскую риторику в своих высказываниях.

В частности, 27 января стало известно, что во время общения с журналистами премьер-министр Венгрии сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что очередное пренебрежительное высказывание Орбана в адрес Украины категорически неприемлемо. По его словам, Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно утяжеляя возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами.

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