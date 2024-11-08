По словам президента Турции, война в Украине "должна закончиться сейчас".

Война в Украине может закончиться быстро, если новоизбранный президент США Дональд Трамп "применит подход, основанный на решении проблемы". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

По его словам, "мы можем легко положить конец этой войне, если увидим администрацию Трампа, которая подойдет к проблеме с перспективой решения".

"Больше диалога, дипломатии, согласия откроет двери к миру, а не к оружию, бомбам и конфликту", - сказал Эрдоган.

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Он добавил, что усилия западных стран во главе с Соединенными Штатами прекратить войну в Украине ускорят решение конфликта:

"Мы - страна, которая сумела объединить обе стороны за одним столом. Мы делали это много раз и можем сделать это снова. Эта война должна закончиться сейчас. Мы сосредоточили наши усилия на мире и будем продолжать это делать".

Издание напоминает, что поддерживая территориальную целостность Украины, осуждая ее вторжение со стороны России и предоставляя ей военную поддержку, член НАТО Турция одновременно выступает против санкций Запада против России, с которой она имеет важные отношения в сферах обороны, энергетики и туризма.

С марта страна призывает прекратить войну в Украине путем переговоров и предлагает выступить посредником.

Последние заявления Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах президента США. Он выразил надежду, что такой результат выборов принесет пользу как народу США, так и всему человечеству.

Эрдоган выразил надежду, что "отношения Турции и США укрепятся, а региональные и глобальные кризисы и войны, особенно палестинский вопрос и российско-украинская война, закончатся".

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