Волкер об аннексии Крыма: Никто в это не верил, поэтому мы слишком медленно реагировали

По его мнению, «мир должен был намного громче об этом говорить».

Для США и для всего мирового сообщества аннексия Крыма Россией стала полной неожиданностью, а реакция на эти события – запоздалой.

Об этом в интервью «Крым.Реалии» рассказал бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Читайте такжеВолкер рассказал, как заставить Россию начать говорить о возвращении Крыма Украине

«Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым. В тот момент, когда они это делали, никто в это не верил, а потому так медленно реагировали. Лишь после того, как Россия провела в Крыму псевдореферендум, а потом и аннексировала его, мы начали применять санкции», – сказал Волкер.

По его мнению, «мир должен был намного громче об этом говорить».

«Должен был намного больше акцентировать на этом внимание. Нужно было помогать Украине больше. А санкции нужно было вводить до незаконного голосования. Именно поэтому я считаю, что мы слишком медленно реагировали. Мы ничего не делали, пока не стало слишком поздно», – отметил Волкер.

Как сообщал ранее УНИАН, Резников назвал одну из главных основ безопасной реинтеграции ОРДЛО.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram