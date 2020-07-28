Резников назвал одну из главных основ безопасной реинтеграции ОРДЛО

Вице-премьер подчеркнул, что будет презентована программа экономической стратегии развития Донбасса.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал экономическое восстановление Донбасса одной из основ безопасной реинтеграции оккупированной территории в состав Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сообщил во время онлайн-дискуссии о безопасности и политических вызовах минского мирного процесса и «нормандского формата».

«В любом случае, когда мы говорим о безопасной реинтеграции, несмотря на то, сколько будут вестись переговоры, сколько времени займет полноценное урегулирование - мы уже сегодня видим, что одной из основ безопасной реинтеграции является экономическое восстановление украинского Донбасса, экономическое восстановление Луганской и Донецкой областей. И начинать мы будем с территорий, которые сегодня находятся под контролем правительства Украины", - заявил Резников.

В связи с этим он подчеркнул, что сегодня создаются соответствующие фонды, а также будет утверждена программа экономической стратегии развития Донбасса, которую представят в ближайшее время.

"Мы говорим о том, что все добрые дела начинаются здесь, и таким образом мы будем возвращать головы и сердца людей, находящихся сегодня на временно оккупированных территориях, которые сегодня являются заложниками оккупационных режимов. И при этом мы не будем забывать о временно оккупированном Крыме и городе Севастополь", - добавил вице-премьер.

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