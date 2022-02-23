Часть войск находится всего в пяти километрах от украинской границы, их ожидаемая численность - "почти 100%", сказал чиновник.

Сотрудник Министерства обороны США заявляет, что большинство российских подразделений, которые сконцентрированы вокруг Украины, уже выдвинулись на передовые позиции. Воздушная разведка будет отслеживать перемещения российских войск.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона, РФ развернула "почти 100% от тех потенциальных сил, которые Пентагон ожидал при возможном вторжении".

Такие формулировки он произнёс за кадром брифинга. По словам чиновника, войска находятся "довольно близко" к границе с Украиной, некоторые - "всего в пяти километрах".

У Путина есть "полный спектр возможностей" по переброшенным к границе с Украиной войск, включая "значительный наступательный ракетный потенциал", сказал высокопоставленный представитель Минобороны.

"У него более двух десятков боевых кораблей в Черном море. Большинство из них — надводные боевые корабли. Есть крылатые ракеты, есть баллистические ракеты. У него есть бронетехника, артиллерия, конечно, пехота, у него есть спецназ", — сказал высокопоставленный представитель Минобороны.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил:

"Мы будем следить за так называемыми операциями под псевдо-флагами, когда Россия инсценирует драматическое событие, чтобы оправдать нападение, и мы продолжим изучать способы повышения нашей готовности, как это сделали США и другие страны, развернув дополнительные войска на восточном фланге НАТО. Мы будем внимательно следить за тем, что русские говорят и что делают - как их слова соотносятся с их действиями"

Российские вооруженные силы "рассредоточенные вокруг Украины и Беларуси, максимально готовы" к вторжению, добавил высокопоставленный представитель Минобороны.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки сообщило, что администрация Джо Байдена сообщила Владимиру Зеленскому о подготовке Россией полномасштабного вторжения в ближайшие 48 часов.