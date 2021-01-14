Кулеба отметил, что представители Украины не обсуждают с россиянами вопрос уступок в обмен на прекращение боевых действий.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что представители Украины не обсуждают с россиянами вопрос возобновления поставок воды в оккупированный Крыму в обмен на прекращение войны на Донбассе.

Об этом глава МИД написал во время общения с пользователями Twitter.

Министр отрицает, что во время переговоров в рамках "нормандского формата" ради прекращения войны Украина может пойти на такие уступки, как восстановление подачи воды в оккупированный Крым, закупить российскую вакцину от коронавируса "Sputnik V", согласиться на восстановление торговых отношений и тому подобное.

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"Такие уступки не обсуждаются", - подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД оценил последнюю встречу политических советников глав государств "нормандской четверки", которая состоялась 12 января в Берлине.

"Прорывов не было, но атмосфера разговора была немного лучше, чем на предыдущих встречах", - отметил Кулеба.

Водоснабжение Крыма: суть проблемы

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекращены.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что восстановление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В прошлом году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационные власти ввели ограничения на подачу воды.

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Автор: Виталий Саенко