Отмечается, что заявления Зеленского помогли изменить характер дебатов в европейских столицах.

Читатели популярного издания Politico считают, что президент Украины Владимир Зеленский является самым влиятельным человеком современной Европы.

Один из таких читателей назвал украинского президента "лучом надежды", пишет Politico.

Ежегодно американское издание, которое специализируется на политической журналистике, публикует список самых влиятельных людей Европы – "Politico 28". Его формируют после опроса среди читателей.

Обычно этот список публикуется в конце года, последний раз – в декабре 2021. Тогда его возглавил итальянский премьер-министр Марио Драги.

Однако на фоне российского вторжения в Украину и глубоких сдвигов, которые произошли после этого, читателям предложили проголосовать за изменения.

"Важно, что его сообщение (регулярные видео-обновления в соцсетях и видеоречи в парламенты многих стран - ред.) помогли изменить характер дебатов в европейских столицах, причинив такие изменения в правительственной политике, которые были немыслимы всего несколько месяцев назад", - говорится в сообщении.

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