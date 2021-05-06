Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, США активно поддерживают государственную и общественную трансформацию Украины, которая обеспечит полноценное присоединение страны к Евросоюзу и НАТО.

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев показал, что Украина имеет и будет иметь искреннюю и системную поддержку со стороны Соединенных Штатов.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии УНИАН.

По его словам, перед визитом Блинкена в Украину было много комментариев о том, что приезд госсекретаря США в Украину будет иметь более символическое значение в контексте международной политики и встречи между президентами США и России, которая готовится.

В то же время, как отметил Подоляк, на самом деле формат пребывания делегации США в Киеве показал, что их визит - это «не просто о чем-то символическом».

"Это был очень содержательный и насыщенный визит. Важно, что госсекретарь США встречался с представителями Украины на всех уровнях - от высшего политического - с президентом Владимиром Зеленским - до гражданского уровня. Это свидетельствует о том, что наше общество в целом имеет и будет иметь искреннюю и системную поддержку со стороны Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что ключевое содержание переговоров, которые состоялись между представителями Украины и США, - по безопасности.

"Украинская сторона услышала очень важные вещи. Президент Владимир Зеленский и госсекретарь США одинаково видят риски, которые есть сегодня. Совместно же определяем и пути для устранения этих рисков", - отметил он.

Подоляк отметил, что США очень активно поддерживает Украину и общественную трансформацию, которая обеспечит полноценное присоединение нашего государства к Евросоюзу и НАТО.

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"Понятно, что взгляд на некоторые детали еще требует дополнительного прояснения и иногда согласования, но направление нашей трансформации, ее ключевые элементы - все не просто приветствуется на Западе, но и мы получаем действенную помощь и действуем сообща. Например, в вопросе деолигархизации. Это фундаментальный процесс, начатый Владимиром Зеленским. Это изменит Украину в корне, наконец обеспечив условия для стабильного экономического роста и устойчивости государственных институтов", - заявил он.

По словам Подоляка, в этом процессе, как и во многих других, Украина и США - союзники. И это было четко засвидетельствовано на переговорах в Киеве.

Визит Блинкена в Украину

Госсекретарь США Блинкен находится в Украине с двухдневным рабочим визитом. Блинкен приехал в Украину по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

Сегодня, 6 мая, Блинкин провел встречи с президентом Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, Кулебой, другими высокопоставленными лицами и представителями гражданского общества.

После переговоров Кулеба заявил, что Украина и Соединенные Штаты Америки достигли важных договоренностей в вопросах безопасности.

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Автор: Константин Гончаров