Вице-президент США Камала Харрис находится в Польше, чтобы обсудить с местными властями ситуацию в регионе в результате вооруженного вторжения России в Украину.
Как сообщает "Голос Америки", у Харрис запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, а также другими официальными лицами, чтобы обсудить события в Украине и наметить пути расширения помощи этой стране, которая стала жертвой российской агрессии.
Отмечается, что визит пришелся на момент острых дебатов в США и Польше по вопросу о целесообразности отправки в Украину боевых самолетов советского производства, которые находятся на вооружении стран Восточной Европы.
В то же время, пока неясно, будет ли вопрос об истребителях поднят на переговорах Харрис с польскими лидерами.
В ходе трехдневного визита в регион Харрис также планирует посетить Румынию.
Как сообщил Белый дом, в ходе визита в эти страны вице-президент США намерена уделить особое внимание вопросам экономической и гуманитарной помощи Украине.
"В ходе переговоров вице-президент также обсудит вопросы помощи соседним странам, которые столкнулись с наплывом беженцев, спасающихся от насилия в Украине", - заявил представитель Харрис.
Польша, в частности, оказывает помощь примерно 1,2 млн украинских беженцев, которые находятся на ее территории.
Война против Украины:
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