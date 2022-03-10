В ходе трехдневного визита в регион Харрис также планирует посетить Румынию.

Вице-президент США Камала Харрис находится в Польше, чтобы обсудить с местными властями ситуацию в регионе в результате вооруженного вторжения России в Украину.

Как сообщает "Голос Америки", у Харрис запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, а также другими официальными лицами, чтобы обсудить события в Украине и наметить пути расширения помощи этой стране, которая стала жертвой российской агрессии.

Отмечается, что визит пришелся на момент острых дебатов в США и Польше по вопросу о целесообразности отправки в Украину боевых самолетов советского производства, которые находятся на вооружении стран Восточной Европы.

В то же время, пока неясно, будет ли вопрос об истребителях поднят на переговорах Харрис с польскими лидерами.

В ходе трехдневного визита в регион Харрис также планирует посетить Румынию.

Как сообщил Белый дом, в ходе визита в эти страны вице-президент США намерена уделить особое внимание вопросам экономической и гуманитарной помощи Украине.

"В ходе переговоров вице-президент также обсудит вопросы помощи соседним странам, которые столкнулись с наплывом беженцев, спасающихся от насилия в Украине", - заявил представитель Харрис.

Польша, в частности, оказывает помощь примерно 1,2 млн украинских беженцев, которые находятся на ее территории.

Война против Украины: