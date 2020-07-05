Ветераны призвали создать в Одесской области центр психологической реабилитации для бывших бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед властями Одесской области решить проблемы ветеранов.

Как сообщается на официальном интернет-представительстве главы государства, в ходе рабочей поездки в Одесскую область Зеленский пообщался с представителями ветеранских общественных организаций.

Он подчеркнул важность возвращения людей и территорий, поздравив ветеранов.

«Мы сегодня поздравляли моряков (с Днем ВМС - Ред.), но я поздравляю и наших атовцев, «афганцев», всех ветеранов, которые в любое время защищали нашу страну, защищают и будут защищать», - сказал президент.

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В свою очередь ветеран АТО Александр Голопотелюк проинформировал главу государства о проблеме установления в Одессе мемориалов в честь погибших героев. «В Одессе на седьмой год войны нет мемориального памятника или надлежащего мемориала ветеранам российско-украинской войны», - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что увековечение памяти героев очень важно и призвал местные власти Одессы приобщиться к решению этого вопроса.

Председатель Одесского областного союза ветеранов инвалидов Афганистана Афанасий Радукан поднял вопрос льгот на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий, доступа к лечению и реабилитации. «Вы исполняли свой долг, защищали государство. Вы сейчас просите. Я чувствую себя униженным. Долгие годы унижали ветеранов. По многим вопросам вас не услышали, поэтому надо общаться. Надо говорить в лицо. Важно услышать и решать проблемы. Нужен результат», - сказал Зеленский.

Ветераны призвали создать в Одесской области центр психологической реабилитации для бывших бойцов.

Председатель общественной организации «Сердца матерей Одесской области» Светлана Кирилова, сын которой погиб на Донбассе, подняла вопрос справедливого обеспечения семей павших героев.

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«Наши дети шли в 2014 году на войну добровольцами, которые заключили контракты. Но заработная плата военных на тот момент составляла две тысячи гривен. Я воспитываю внука, сына погибшего. Пенсия – 3 тысячи 200 гривен, прожить на это невозможно. Нам начисляется минимальная пенсия. Сейчас совсем другая зарплата у военнослужащих, поэтому сейчас родители и дети получают другую (выше. - Ред.) пенсию. Это несправедливо», - сказала она.

Президент подчеркнул, что эту несправедливость необходимо исправить.

Глава государства отметил, что к решению насущных проблем ветеранов необходимо привлекать Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины.

«Сейчас есть Совет. Мне кажется, что это правильный инструмент, чтобы все вопросы доводить до конца. Ранее в регионах мне задавали важные вопросы, не связанные с полномочиями президента. А потом многие вещи в бюрократической системе забывались. Мы создали этот Совет, все выписываем, привязываем к срокам, к менеджменту, который за этим стоит», - отметил Зеленский.

Президент поставил задачу депутатам, избранным от Одессы, и председателю ОГА заняться указанными проблемами и продемонстрировать их результативное решение, говорится в сообщении.

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