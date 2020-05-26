Верховный суд намерен обжаловать меры карантина в Конституционном суде – СМИ

В представлении ВС говорится, что именно судьи больше всего пострадали в результате ограничения вознаграждения и зарплат госслужащим на период карантина.

Верховный Суд намерен обратится в Конституционный Суд по поводу карантинных ограничений, введенных правительством в связи с эпидемией коронавируса.

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Об этом со ссылкой на соответствующий проект конституционного представления сообщает LB.ua.

В тексте документа речь идет о законности ограничения права на предпринимательскую деятельность, работы заведений общественного питания, спортивных клубов, развлекательных заведений, перевозки пассажиров, свободного выезда за границу, ограничения права на мирные собрания, права на доступ к медицинской помощи и прочего.

"Критерием оправданности вмешательства государства в права человека, ограничения прав и свобод, согласно практике Европейского суда по правам человека, является преследование легитимной цели... В то же время, актуальные комментарии представителей органов власти, в частности, должностных лиц, которые в соответствии с законодательством уполномочены инициировать конкретные карантинные мероприятия, свидетельствуют о том, что приведенная выше легитимная цель не сопровождала каждую из таких ограничительных мер", - говорится в проекте.

В качестве примера приводится заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко, который говорил, что закрытие парков и опрыскивание дорог имело не эпидемиологическое влияние, а психологическое.

В проекте также говорится об ограничении размера судейского вознаграждения, зарплат госслужащих, представителей правоохранительных органов до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан до окончания карантина.

"Вполне вероятным является то, что отдельные карантинные мероприятия, которые не будут предусматривать существенных ограничений прав человека (например, обязанность использовать маски при посещении помещений магазинов, торговых центров и т.д.), могут продолжаться как минимум до конца этого года и продлиться в следующем", - говорится в документе по поводу отсутствия предельного срока действия ограничения на выплату зарплат бюджетникам.

Как говорится в проекте, именно судьи больше всего пострадали в результате ограничения вознаграждения.

В частности, на госслужбе и в правоохранительных органах в 2019 году получали заработную плату, превышающую 10 МЗП, не менее 900 человек. При этом в подавляющем большинстве, в результате введенных ограничений, они потеряли в основном от 5 до 30% от установленного размера зарплаты.

В то же время, вознаграждение, превышающее 10 МЗП, получали более 5 тыс. судей. При этом от первоначального уровня вознаграждения судьи потеряли от 50 до 85%.

Верховный Суд соберется на пленум 29 мая, где, предположительно, утвердит это конституционное представление, возможно, с внесением правок. Также ВС намерен просить Конституционный Суд рассмотреть представление безотлагательно.

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