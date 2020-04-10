Не больше 47 тысяч: Зеленский анонсировал ограничение размера зарплат для госслужащих с апреля (видео)

По словам президента, миллионные зарплаты и премии - в прошлом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты всех государственных служащих независимо от ранга и должности с апреля составят не более 47 тысяч гривень.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

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«Затянуть пояса должны все государственные служащие: уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тыс. грн. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников», - заявил Зеленский.

По словам президента, такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. «Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое», - подчеркнул он.

«Эти решения являются важными и доказывают философию нового правительства», - подчеркнул президент.