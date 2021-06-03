Нардеп от "Слуги народа" надеется, что завтра СНБО рассмотрит вопрос о земельной реформе.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире программы "Сегодня День" на телеканале «Украина 24» рассказала, какие темы могут рассматриваться на заседании СНБО, которое запланировано на пятницу, 4 июня.

"Будет вопрос о санкциях против режима Лукашенко, мы именно это сейчас обсудили. Также я знаю, что будет стоять вопрос НАТО. У нас есть национальный план действий. Очень надеюсь, что будет введено решение СНБО указом президента, где будут определены и ответственные, и дедлайны. То есть мы будем двигаться более структурировано, алгоритм будет более известен и понятен», - заявила нардеп

Также она надеется на рассмотрение вопроса относительно земельной реформы.

"Я надеюсь, будет вопрос, который касается земельных отношений. У нас стартует рынок земли с 1 июля текущего года, нам очень важно понимать, что происходит в этой сфере. И, конечно, надеюсь на рассмотрение вопросов безопасности по Крыму и Донбассу», - добавила Верещук.

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Вчера пресс-служба СНБО сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания СНБО, которая состоит из восьми вопросов.

«Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты по выполнению решений СНБО Украины и т. д.», - сообщили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что в МИД Украины подготовили для СНБО санкционные предложения против представителей режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Кроме того, стало известно, что на закрытом заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности заслушают руководство силовых структур о включении бойцов добровольческого батальона в санкционные списки СНБО.

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Автор: Денис Прядко