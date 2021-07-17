Ирина Венедиктова также добавила, что Офис Генпрокурора в этом году уже заключил соглашение о сотрудничестве с Европейским управлением по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества.

В рамках рабочего визита в Литву Генеральный прокурор Ирина Венедиктова встретилась с директором Службы специальных расследований (STT) Литовской Республики Жидрунасом Барткусом.

STT - правоохранительный орган, занимающийся разоблачением, противодействием и предупреждением коррупции в Литве и работающий на международном уровне для предотвращения распространения этого явления.

"Весь мир должен быть объединен против коррупции, поэтому для нас приоритетно развивать связи с правоохранителями других стран. Литва готова делиться лучшими практиками и опытом. Такое взаимодействие развивает потенциал антикоррупционных органов, а именно мощной борьбы от нас всех ждет общество", – акцентировала Ирина Венедиктова.

Также в Вильнюсе генпрокурор встретилась с директором Службы расследований финансовых преступлений Антони Микульскисом. Руководство ведомств обменялось информацией о мерах по защите государственных финансов и противодействию отмыванию средств, предпринимаемых правоохранителями обеих стран.

"Разрушение теневых схем - очень важное направление, где от бдительности правоохранителей зависят все сферы жизни государства. В прошлом году благодаря нашей координации по противодействию схемам уклонения от уплаты налогов на почти 50 миллиардов гривень увеличены поступления в бюджет. А ликвидация транзитно конвертационных групп увеличила поступления НДС на 40 миллиардов гривень. Сейчас украинская система противодействия финансовым преступлениям находится в состоянии преобразования. В сентябре заработает новый орган – Бюро экономической безопасности. Его аналитики и детективы будут работать над предупреждением и расследованием преступлений, связанных с экономикой и финансами", – отметила Генпрокурор.

Ирина Венедиктова также добавила, что Офис Генпрокурора в этом году уже заключил соглашение о сотрудничестве с Европейским управлением по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF), которое также является партнером службы расследований финансовых преступлений Литовской Республики. Руководители украинской и литовской институций договорились углублять сотрудничество в сфере защиты экономики.

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Автор: Иван Бойко