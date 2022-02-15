Угроза вторжения РФ сохраняется, считает британский МИД.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что угроза вторжения РФ сохраняется, а часть британского посольства переведена во Львов.

Об этом она заявила в ефірі BBC Radio 4, передает Evening Standard.

"Мы перевели часть сотрудников во Львов на западе Украины", - сказала она.

В то же время часть сотрудников посольства остается в Киеве, а МИД следит за ситуацией.

"Но мы считаем очень важной поддержку британских граждан в Украине, и у нас есть присутствие в Киеве, но, очевидно, я постоянно слежу за безопасностью наших сотрудников, чтобы убедиться, что они защищены", - добавила она.

В комментарии Sky News министр также отметила, что вторжение России в Украину может быть неизбежным.

"Речь идет о стабильности в Европе в целом. И речь идет о более широкой глобальной стабильности и сообщении, которое мы даем агрессорам. Мы должны передать сообщение Владимиру Путину о том, что за агрессию не может быть награды", - сказала она.

Как писал УНИАН, ранее во Львове состоялось внеплановое заседание комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Единственный вопрос на повестке - военная угроза со стороны России. Там постановили сделать существенный запас крови и закупить дизель генераторы для различных служб города в случае перебоя с электричеством, чтобы могли работать.

По словам мэра, запасы медикаментов есть на 3 месяца, также глава Львова заверил, даже если полностью исчезнет свет, есть возможность подавить жителям санитарный объем воды.

Эвакуация дипломатов из Украины: что известно

Как писал УНИАН, из-за угрозы российской агрессии Канада и Австралия эвакуируют свои посольства из Киева. А Германия переносит консульство из Днепра во Львов и сокращает штат посольства в Киеве.

На днях СМИ сообщали, что посольство США изучает возможность переезда из Киева в регионы Западной Украины. Позже стало известно, что США из-за угрозы вторжения РФ эвакуируют из Украины дипломатов и останавливают консульские услуги.

Министр иностранных дел Израиля договорился с украинскими коллегами о том, что в случае начала вторжения израильское посольство будет перенесено из Киева во Львов.

Семьи сотрудников латвийского посольства покинули Украину.

А французский посол в Украине призвал всех граждан Франции, которые остаются в стране, запастись едой, питьевой водой и теплой одеждой.

Накануне Министерство иностранных дел Японии объявило об эвакуации почти всех сотрудников посольства в Украине из-за роста напряженности.

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