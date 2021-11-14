Елена Павлова заверила, что ни она, ни ее сын не намерены совершать самоубийство.

Жена покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова Елена записала эмоциональное видеообращение, заявив, что ни она, ни ее сын не намерены совершать самоубийство. Это заявление прозвучало на фоне недавних смертей в семье Павловых: после мэра поочередно были найдены мертвыми его братья.

Видео обращения Елены Павловой распространили криворожские СМИ.

"В нашей семье за последние три месяца - три смерти. Все - молодые мужчины от 44 до 50 лет. После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь и не собираемся заканчивать жизнь самоубийством. У нас новый газовый котел, новая электрическая проводка дома, в хорошем состоянии в машине исправные тормоза, ездим мы тоже очень аккуратно", - заверила Павлова.

По ее словам, Юрий Павлов ни разу в жизни не употреблял наркотики и не состоял на учетах в диспансере.

"Я еще раз повторяю: жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий, ни наши друзья, родственники заканчивать не собираемся", - сказала она.

Внезапные смерти в семье Павловых

Как сообщал УНИАН, 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители рассматривают две основные версии гибели мэра – самоубийство, совершенное по мотивам, которые могут быть связаны с личной жизнью и его пребыванием на посту, и доведение до самоубийства по тем же мотивам.

18 октября в своей квартире в Кривом Роге был найден мертвым младший брат покойного мэра Андрей Павлов. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем.

10 ноября в собственном доме обнаружили повешенным Бориса Павлова – двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога.

Автор: Юрий Годован