Жена покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова Елена записала эмоциональное видеообращение, заявив, что ни она, ни ее сын не намерены совершать самоубийство. Это заявление прозвучало на фоне недавних смертей в семье Павловых: после мэра поочередно были найдены мертвыми его братья.
Видео обращения Елены Павловой распространили криворожские СМИ.
"В нашей семье за последние три месяца - три смерти. Все - молодые мужчины от 44 до 50 лет. После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь и не собираемся заканчивать жизнь самоубийством. У нас новый газовый котел, новая электрическая проводка дома, в хорошем состоянии в машине исправные тормоза, ездим мы тоже очень аккуратно", - заверила Павлова.
По ее словам, Юрий Павлов ни разу в жизни не употреблял наркотики и не состоял на учетах в диспансере.
"Я еще раз повторяю: жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий, ни наши друзья, родственники заканчивать не собираемся", - сказала она.
Внезапные смерти в семье Павловых
Как сообщал УНИАН, 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Правоохранители рассматривают две основные версии гибели мэра – самоубийство, совершенное по мотивам, которые могут быть связаны с личной жизнью и его пребыванием на посту, и доведение до самоубийства по тем же мотивам.
18 октября в своей квартире в Кривом Роге был найден мертвым младший брат покойного мэра Андрей Павлов. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем.
10 ноября в собственном доме обнаружили повешенным Бориса Павлова – двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога.